'Modeman Martijn N. vervolgd voor verkrachting en seksueel misbruik minderjarige'

N. raakte vorig jaar in opspraak na publicaties van de kranten NRC en Het Parool, die uitvoerig onderzoek deden. In totaal beschuldigen 28 mannen de Moam-directeur van gewelddadig en seksueel grensoverschrijdend gedrag, elf van hen waren tijdens het contact minderjarig.

Tegen N. is elf keer aangifte gedaan. Hij is afgelopen maandag aangehouden en wordt verdacht van twee gevallen van verkrachting en een geval van ' seksueel binnendringen bij een persoon tussen de twaalf en zestien jaar'.

N. is een bekende in de modewereld. Hij richtte in 2013 Moam op, waarna hij doorbrak bij de grote modenamen. Zo werkte hij samen met Viktor & Rolf, het Rijksmuseum en Hema. Laatstgenoemde had een kledinglijn van hem. Na de publicaties van de twee kranten werd N. op non-actief gesteld. Een halfjaar later viel het doek voor Moam, omdat sponsors niets meer met de mode-instelling te maken wilden hebben.