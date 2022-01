Museumplein zondag veiligheidsrisicogebied, demonstratie wel toegestaan

Agenten mogen zondag opnieuw demonstranten fouilleren voorafgaand en tijdens de aangekondigde demonstratie op het Museumplein. De demonstratie is dit keer niet verboden. Twee weken geleden was dat nog wel het geval.

Dat heeft de gemeente vandaag laten weten. De politie zou er rekening mee houden dat mensen naar de demonstratie komen die wapens of illegaal vuurwerk bij zich hebben. De demonstranten willen om 14.00 uur verzamelen op het Museumplein. Ze komen vanaf drie verschillende locaties.

Looproutes

"Ten behoeve van de veiligheid van vreedzame demonstranten en omstanders worden de locaties van vertrek (Oosterpark, Westerpark, Olympisch stadion) en aankomst (Museumplein) en de looproutes aangewezen als veiligheidsrisicogebied", laat de gemeente weten. "Iedereen in het veiligheidsrisicogebied kan preventief gefouilleerd worden."

De organisator van de demonstratie heeft volgens de gemeente afstand genomen van groepen en personen die uit zijn op een confrontatie met de politie. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de route en tijden, de naleving van de coronamaatregelen en het volgen van aanwijzingen van verkeersregelaars en de politie.

Brief

Burgemeester Femke Halsema heeft ook een brief voor de demonstranten geschreven. Daarin vraagt ze hen onder mee anderhalve meter afstand te houden en het Museumplein opgeruimd achter te laten. "Ik vraag u tot slot dringend om te letten op mensen die het demonstratierecht misbruiken om de

wet te overtreden of geweld willen gebruiken en bij dreiging of vermoedens ervan meteen weg te

gaan."

Op 3 januari vond het laatste grote coronaprotest op het Museumplein plaats. De politie en Koninklijke Marechaussee ontruimden het Museumplein uiteindelijk. Toen demonstranten daarna in een stoet naar het Westerpark liepen ontstond er een confrontatie met agenten die hen tegenhielden.