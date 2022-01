Olympisch Stadion beklad met leuzen: 'fuck nazi's'

Het Olympisch Stadion is beklad met leuzen en het bronzen beeld voor de ingang is besmeurd. Naast het beeld ligt een vlag met de tekst "weg met fascisme".

Op de muur van het stadion staan leuzen als 'fuck nazi's' en 'fascists die'. Ook is het anarchistensymbool afgebeeld. Wie er achter de bekladding zit is niet duidelijk.

Het bekladde standbeeld met gestrekte arm dateert uit 1928. Veel voorbijgangers denken dat het beeld de Hitlergroet brengt, maar het kunstwerk beeldt de olympische groet uit waarbij de arm bijna helemaal recht omhoog gaat. Vanwege de gelijkenis werd na de Tweede Wereldoorlog de groet in de ban gedaan.

Fascistische traditie

Een direct verband met de Hitlergroet is er zodoende niet, maar na uitvoerig onderzoek blijkt dat de groet wel is ontstaan vanuit een fascistische traditie. Anderhalf jaar geleden werd besloten om het beeld daarom te verplaatsen, maar dat is om onbekende reden niet gebeurd.

Het Olympisch Stadion is vandaag, net als het Museumplein, Westerpark en Oosterpark, door burgemeester Femke Halsema aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat iedereen in dat gebied preventief gefouilleerd kan worden. Reden hiervoor is dat demonstranten die tegen de coronamaatregelen demonstreren zich daar willen verzamelen.