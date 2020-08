Olympisch Stadion haalt standbeeld met 'Hitlergroet' weg

'Mensen kijken vaak raar op als ze langs het beeld lopen', vertelt een woordvoerder van het stadion. 'Ze vragen dan waarom het beeld de Hitlergroet brengt.' Maar het standbeeld van Rueb met gestrekte arm dateert uit 1928, enkele jaren voordat de Nazi's aan de macht kwamen. Een direct verband met de Hitlergroet is er zodoende niet. Toch is nu, na uitvoerig onderzoek, besloten om het standbeeld te verwijderen.



'Dat komt doordat de groet toch voort blijkt te komen uit een fascistische traditie', zegt de woordvoerder. Het gaat om de Olympische groet, op de Spelen van Parijs in 1924 gebracht door Pierre de Coubertin, grondlegger van de moderne Olympische Spelen.

Mussolini

De Olympische groet zou een verwijzing zijn naar een oude Romeinse groet. Uit het onderzoek blijkt nu dat dat daar geen historisch bewijs voor is. Wel is aangetoond dat de groet ontstaan is in Italië in het begin van de twintigste eeuw. De groet wordt daarna door Mussolini gebruikt en uiteindelijk overgenomen door Hitler. Na de Tweede Wereldoorlog werd de Olympische groet, vanwege de gelijkenis met de Hitlergroet, afgeschaft.



Het beeld zal weliswaar verdwijnen van de plek waar het nu staat, toch krijgt het hoogstwaarschijnlijk nog wel een plekje in het stadion. Zo kan tijdens rondleiding verteld worden over de historie van het beeld.

'Mooie oplossing'

'Terecht dat het Olympisch Stadion het beeld verwijdert', zegt sporthistoricus Jurryt van de Vooren over het besluit van het stadion. Ook dat het beeld waarschijnlijk in het stadion te bewonderen zal blijven, vindt hij een goed besluit. 'Ik vind dat een mooie oplossing, ja. De geschiedenis wordt zo niet verwijderd, maar verplaatst.' Van het argument dat het nooit de bedoeling van Rueb geweest is om te verwijzen naar het fascisme is Van de Vooren niet onder de indruk. 'Ja, dat kun je zeggen, maar we leven nu in 2020. Een heel andere tijd.'

Wanneer het beeld wordt verplaatst is nog niet duidelijk. 'De vergunning daarvoor is aangevraagd bij de gemeente', aldus de woordvoerder van het stadion.