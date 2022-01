Brobbey: "Elke wedstrijd moet je je laten zien en dat deed ik vandaag"

Ajax stond na negentien minuten al op 0-2 door goals van Antony en Brobbey. In de blessuretijd wist Brobbey de derde te maken van de wedstrijd. Daarmee evenaarde hij bijna zijn totale aantal Eredivisie-doelpunten uit zijn eerste periode bij Ajax (drie treffers in twaalf duels).

"Hij (Ten Hag, red.) stuurde me gewoon een appje dat hij me nodig had", vertelde Brobbey na afloop. "Natuurlijk moet je je laten zien. Elke wedstrijd moet je jezelf laten zien en dat deed ik vandaag."

Erik ten Hag had weinig aan te merken op Ajax. "Het was een afgetekende overwinning van een goed Ajax. We namen direct de regie. Utrecht had geen antwoord op ons positiespel. De Ajax-trainer was tevreden over Brobbey. "Hij staat op de juiste positie en werkte goed af."

Ten Hag is duidelijk over Ajax-spelers die op vroege leeftijd vertrekken bij de club. "In z’n algemeenheid vind ik dat spelers niet te vroeg naar het buitenland moeten gaan. Bijna allemaal hebben ze in het begin problemen. Ze komen terecht in een grotere competitie, met meer weerstand.

Komende donderdag speelt Ajax in de achtste finale van de KNVB-beker tegen Excelsior Maassluis.