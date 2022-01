Deelnemer coronaprotest: "Links is rechts, rechts is links geworden"

Rond het middaguur vertrokken demonstranten vanaf verzamellocaties bij het Olympisch stadion, Westerpark en Oosterpark richting het Museumplein. De gemeente laat weten dat het protest vreedzaam is verlopen. Wel zijn er negen aanhoudingen verricht.

Zes uur rijden

De duizenden demonstranten werden tijdens het lopen begeleid door tractoren. "Vannacht om 01.00 uur zijn we vertrokken en om 07.00 uur waren we op het Museumplein", vertelde een bestuurder. "Dus het was zes uur rijden."

"Iedereen moet zelf weer na gaan denken", vond een andere deelnemer aan het protest. "We zijn nu zo verdeeld geraakt en in de war geraakt door alles wat we te horen hebben gekregen. Links is rechts, rechts is links geworden. Het slaat echt helemaal nergens op. Iedereen moet weer vanuit zijn hart, vanuit de liefde, elkaar weer aankijken en weer glimlachen.

Antifa

Er verzamelden zich wel tegendemonstranten op het Museumplein. Het ging onder meer om leden van Antifa. "Het mag echt duidelijk zijn dat de aanwezigheid van extreemrechts heel problematisch is. En daar zouden we allemaal tegen in verzet moeten komen", vond een van hen. De politie heeft de tegendemonstranten naar het Max Eeuweplein geleid.

Vooraf waren de protestlocaties een veiligheidsrisicogebied, waardoor agenten iedereen mochten fouilleren. Die gebieden zijn toen de demonstranten vertrokken opgeheven.