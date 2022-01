Gewonde bij schietpartij in flat in Noord

Een man is vanavond gewond geraakt bij een schietpartij op Mastbos in Noord. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

Rond 23.20 uur werden de hulpdiensten gelarmeerd. Twee ambulances en een mobiel medisch traumateam (MMT) kwamen ter plaatse. Op foto's is te zien dat het slachtoffer op een brancard de flat uit komt.

Het gaat volgens een politiewoordvoerder om een 22-jarige man, die in het portiek van de flat neergeschoten is. Hij was aanspreekbaar. De recherche is een onderzoek gestart en is nog op zoek naar één of meerdere verdachten. Getuigen wordt gevraagd zich te melden.

Het is de derde schietpartij in een dag tijd. Om 12.00 uur werden er schoten gelost bij een ruzie in Nieuw-West en in Zuidoost kwam rond 19.00 uur een 16-jarige jongen om het leven door een of meerdere schoten.