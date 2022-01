Veel schade door explosie in portiek flat in Osdorp

De schade is groot in het portiek aan het Adingerdorphof in Osdorp waar gisteravond een explosie plaatsvond . De portiek is onbruikbaar en dichtgetimmerd, veel ruiten zijn gesneuveld en auto's die in de buurt stonden raakten beschadigd. Er is niemand gewond geraakt.

Gisteravond rond 22.30 uur was er in een groot deel van Nieuw-West een enorme knal te horen. Het ging dus om de portiek aan het Adingerdorphof. Bewoners van de flat kunnen de ingang van de flat daarom nu niet gebruiken en moeten via de kelderbox ingang de flat betreden.

De politie zette de straat gisteravond volledig af. Specialisten van de Forensische Opsporing en specialisten van Team Explosieven en Veiligheid van de politie hebben sporenonderzoek gedaan. Ook de de Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam ter plaatse om te onderzoeken of er nog meer explosieven in het pand aanwezig waren. Volgens de politie bleek dit niet het geval te zijn. Om wat voor explosief het gaat is niet bekend gemaakt, ook het motief is vooralsnog onduidelijk.