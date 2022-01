Politie zoekt getuigen voor schietpartij in flat in Noord

De politie is op zoek naar getuigen die meer kunnen vertellen over de schietpartij gisteravond in de centrale hal van een portiekflat op Mastbos in Noord. Een 22-jarige man raakte daarbij gewond .

Gisteravond werden rond 23.20 uur de hulpdiensten gealarmeerd nadat er meerdere schoten gehoord waren. Toen politieagenten bij de flat aankwamen troffen zij een 22-jarige man aan die in zijn been was geschoten.

Twee ambulances en een mobiel medisch traumateam (MMT) kwamen ter plaatse. De man was nog aanspreekbaar en is afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens de politie zouden één of meerdere verdachten na de schietpartij zijn gevlucht in een auto.

Rond middernacht wist de politie een 19-jarige Amsterdammer aan te houden in de vermoedelijke vluchtauto. Die verdachte zit momenteel vast voor verder onderzoek. Volgens de politie zouden er vermoedelijk meerdere verdachten betrokken zijn geweest bij de schietpartij. Wat er nu precies gebeurd is in de flat in Noord is onduidelijk. De recherche doet onderzoek naar de zaak. Getuigen wordt dan ook gevraagd zich te melden bij de politie.