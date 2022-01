Anne Frank-expert David Barnouw kritisch op onderzoek naar verrader: "Hij is één van de velen"

Een internationaal coldcaseteam wijst na zes jaar onderzoek een Joodse notaris aan als verrader van Anne Frank en de andere onderduikers in het Achterhuis. Volgens de onderzoekers is het hoogstwaarschijnlijk Arnold van den Bergh die dit deed om zichzelf en zijn gezin te redden.



Een sleutelrol in dat onderzoek speelt een anoniem briefje dat Otto Frank kort na de bevrijding ontving. In dat briefje stond dat de schuilplaats van de onderduikers in het Achterhuis was doorgegeven door notaris Arnold van den Bergh, die lid was van de omstreden Joodse Raad. Volgens een getuige die onderzoeksleider Pieter van Twisk sprak, was de Joodse raad in het bezit van lijsten met onderduikadressen.