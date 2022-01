Peiling gemeenteraadsverkiezingen: GroenLinks halveert

Als er nu gestemd zou worden voor de gemeenteraad, dan zou GroenLinks de helft minder stemmen krijgen. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond in opdracht van D66.

Peilingen worden wel vaker in opdracht van politieke partijen uitgevoerd. GroenLinks zou nog maar 10 procent van het aantal stemmen van de Amsterdammers krijgen. Dat percentage lag in 2018 nog op 20 procent en daarmee was de partij toen de grootste, maar dat zou dit jaar veranderen.

D66 het grootst

De peiling is dus uitgevoerd is in opdracht van D66. Die partij zou volgens De Hond 15 procent van de stemmen krijgen en daarmee nu het grootst worden. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen stemde 16 procent van de Amsterdammers op D66.

Het aantal stemmen op de VVD (11 procent), PvdA (11 procent), DENK (7 procent), het CDA (2 procent), de ChristenUnie (2 procent) en de Partij van de Ouderen (2 procent) blijft volgens de peiling hetzelfde. De Partij voor de Dieren zou 9 procent van de stemmen krijgen, dat was vorige verkiezingen nog 7 procent.

Volt net zo groot als PvdA

Nieuwkomer Volt zou net zo groot worden als de PvdA. Het zou daarmee gaan om maar liefst vijf zetels. BIJ1 zou dit jaar drie keer zoveel stemmen krijgen, van 2 procent naar 6 procent. 3 procent van de Amsterdammers zou op JA21 stemmen en 3 procent zou ook op Forum voor Democratie stemmen.

Vorig jaar verloor GroenLinks tijdens de landelijke verkiezingen al de helft van het aantal Amsterdamse stemmen. De meeste Amsterdammers hebben toen ook D66 gestemd.

Progressieve stad

Volgens D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig worden de verkiezingen spannender dan ooit. "D66 en VVD lijken uit te gaan maken wie de grootste wordt. Ik geloof dat Amsterdam een progressieve stad is en geen Rutte-stad dus we gaan er alles aan doen dat D66 de grootste wordt."

Claire Martens, fractievoorzitter van de VVD, denkt daar anders over. "Met de VVD als grootste voorkomen we nog vier jaar van hetzelfde", schrijft ze op Twitter.