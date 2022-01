Coalitiepartijen D66 en PvdA twijfelen over aantal camera's rond Sloterweg

Het is nog niet helemaal zeker dat er inderdaad ook op de Laan van Vlaanderen in Nieuw-West kentekencamera's komen die doorgaand verkeer weren. Coalitiepartijen D66 en PvdA wilden de tweede variant, met alleen camera's op de Sloterweg, vanmorgen nog niet uitsluiten.

Arjan Miedema (PvdA) wees er, net als verschillende bewoners en meerdere oppositiepartijen, op dat er een waterbedeffect kan optreden in andere delen van Nieuw-West. "Zou je niet met 11 kunnen beginnen en opschalen naar 2a?", vroeg hij zich af. Ook hij benadrukte dat zijn standpunt nog niet vaststaat. De VVD en ChristenUnie twijfelen ook nog over de twee varianten. DENK en JA21 zijn tegen variant 2a.

"Variant 11 klinkt ook logisch", zei D66-raadslid Jan-Bert Vroege. "Als je al die straten gaat afsluiten met een knip, terwijl ze bedoeld zijn voor autoverkeer, komt dat toch vreemd over." GroenLinks-raadslid Zeeger Ernsting verweet hem vervolgens 'slappe knieen', maar dat vond Vroege onterecht. "We zijn altijd helder geweest, die knip moet er komen." De D66'er wil op basis van de antwoorden van de wethouder het standpunt bepalen.

Dat bleek tijdens een debat met wethouder Egbert de Vries (Verkeer) vanmorgen. Hij wil dat variant 2a , met kentekencamera's op zowel de Sloterweg als Laan van Vlaanderen wordt ingevoerd. Er wordt al jaren over de Sloterweg gesproken, volgens de gemeente is het er veel te druk en onveilig. De gemeenteraad kan als tweede optie wel nog voor variant 11 kiezen, daarbij zijn er geen kentekenamera's op de Laan van Vlaanderen.

"Mijn motto is: beter drie minuten later thuis, dan een buurtbewoner in het ziekenhuis"

Deze week vonden er twee inspreekavonden plaats over de plannen van de gemeente. Daar kwamen naast tegenstanders ook voorstanders van variant 2a aan het woord. "Mijn motto is, beter drie minuten later thuis, dan een buurtbewoner in het ziekenhuis", zei een bewoner van de Laan van Vlaanderen gisteren.

De meeste raadsleden hadden die avonden gevolgd. SP-fractievoorzitter Erik Flentge: "Het is eigenlijk ontzettend treurig dat we in onze stad zulke situaties laten plaatsvinden." Hij is, net als GroenLinks, de Partij voor de Dieren en Partij van de Ouderen, voor variant 2a.