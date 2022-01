Herrieprotest voor nieuwe 'dark store' flitsbezorgers: "Dit geeft alleen maar overlast"

Potten, pannen, spandoeken en deksels. Een groepje bewoners van de Staatsliedenbuurt ziet de nieuwe 'hub' liever gaan dan komen. "Dit heeft geen sfeer, dit geeft alleen maar overlast. We weten het vanuit De Pijp, we weten het van de Fagelstraat dat het ontzettend veel overlast geeft. Mensen hebben er last van en dat is niet de bedoeling van een buurt", aldus actievoerder Dorien.



Volgens stadsdeel West is de uitvalsbasis van concurrent Zapp in de Fagelstraat in strijd met het bestemmingsplan en daarom wil de gemeente dat die daar verdwijnt. Dat ligt anders met het pand aan het Van Limburg Stirumplein.

"Het bestemmingsplan zegt: winkel. Maar dit is niet een winkel waar je naar binnen kan. En dat is dus de zoektocht van stadsdelen, waar kunnen we nou precies op ingrijpen en waar niet", zegt wethouder Ruimtelijke Ordening, Marieke van Doorninck (GrL). Zij is namens de stad bezig met een 'afwegingskader' die voor stadsdelen duidelijker moet maken wanneer ze wel kunnen optreden, en wanneer niet.