Geen Eredivisie dit weekend: interlands voor Latino's van Ajax

Wie op het programma van Ajax kijkt ziet dat de volgende wedstrijd pas op zondag 6 februari is. Er zijn namelijk geen Eredivisie wedstrijden dit weekend. Maar Nederland speelt toch geen interlands de komende week? Dat klopt, maar de Latino's van de Amsterdammers wel!

De UEFA heeft geen interlands ingepland voor komende week, die staan pas weer op het programma voor eind maart. Oranje speelt 26 maart tegen Denemarken en 29 maart tegen onze oosterburen. In de rest van de wereld staan er wel interlands op het programma, WK-kwalificatiewedstrijden en de Afrika Cup.

Latino's

Vier Ajacieden spelen komende week kwalificatie wedstrijden voor het WK in Qatar. Lisandro Martinez en Nicolás Tagliafico spelen met Argentinië twee wedstrijden. In de nacht van donderdag op vrijdag tegen Chili en een paar dagen later, in de nacht van dinsdag 1 februari op woensdag 2 februari, spelen ze thuis tegen Colombia. Veel stress hebben de Argentijnen niet, zij zijn zo goed als zeker al geplaatst voor het WK.

Wie al zeker is geplaatst voor Qatar zijn de Brazilianen, toch spelen ook zij nog twee wedstrijden. Vleugelspeler Antony is opgeroepen voor de Seleção. Zij spelen tegen Ecuador en Paraguay, de eerste wedstrijd op donderdag en tegen Paraguay in de nacht van dinsdag 1 februari op woensdag 2 februari.

Edson Álvarez is de laatste Ajacied van de vier. Hij speelt met zijn Mexico, dat nog niet is geplaatst voor het WK, maar liefst drie wedstrijden. Tegen Jamaica aankomende donderdag, in het weekend tegen Costa Rica en volgende week donderdag nog tegen Panama.

Afrika Cup

Ook is de Afrika Cup al eventjes bezig, dat is de reden dat Ajax André Onana en spits Sébastien Haller moet missen. Onana werd met Kameroen eerste in de poule en plaatste zich gisteren na een 2-1 overwinning op de Comoren voor de kwartfinale.

Ook Haller wist de groepsfase als groepswinnaar af te ronden. De spits scoorde één keer. Morgen speelt hij met Ivoorkust de achtste finale tegen

Ajax speelt zondag 6 februari weer voor de Eredivisie, de Amsterdammers ontvangen dan om 16.45 uur Heracles Almelo in de Arena.