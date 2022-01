Politiek NL V Ombudsman kritisch op communicatie gemeente met bewoners: "Het kan zoveel beter"

Ombudsman Munish Ramlal vindt dat de gemeente beter moet communiceren met Amsterdammers over nieuwe bouwprojecten. De afgelopen maanden gaven meerdere groepen buurtbewoners aan dat ze pas laat op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen en dat ze niet konden meepraten.

Op de Nicolaas Anslijnstraat in Osdorp speelt zo'n kwestie. Op de plek van het stadsloket worden straks ruim 500 appartementen gebouwd. Het complex zal daarmee hoger zijn dan de flat die er al staat. Bewoners zijn geschrokken, mede omdat in het bestemmingsplan was vastgelegd dat er geen hoogbouw op die plek zou komen.

Op de plek van het stadsloket komen woningen

Het nieuwbouwcomplex wordt hoger dan de flat

Vlakbij wordt nu al volop gebouwd

Alleen al deze maand trokken bewoners van Reigersbos in Zuidoost en de wijk Elzenhagen in Noord aan de bel. Ramlal: "Als je hoort van bewoners dat ze zich niet gehoord en geïnformeerd voelen, dan moet je niet gaan wachten, maar dan moet je meteen in actie komen. En ik heb niet de signalen dat dat gebeurt."

Quote "Als een dief in de nacht is met projectontwikkelaars afgesproken dat er veel hoger gebouwd wordt" Lodewijk Berkhout, bewoner Nicolaas Anslijnstraat

"Als een dief in de nacht heeft de gemeente met projectontwikkelaars afgesproken, we gaan veel hoger bouwen", zegt bewoner Lodewijk Berkhout. "Dat is nooit aan ons gecommuniceerd, dat hebben we moeten lezen op de kennisgevingswebsite van de gemeente." Inmiddels hebben bewoners van de flat een advocaat in de arm genomen. Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening) zei tijdens een gemeentelijke vergadering wel dat bewoners een jaar geleden tijdens bijeenkomsten zijn bijgepraat, maar de bewoners zeggen dat het toen maar kort over dit specifieke project ging. "Wij mochten wel gaan kijken naar de maquettes, maar daar zaten altijd zoveel mensen van de gemeente tussen waardoor wij helemaal geen stem hadden", zegt bewoner André Vlaspoel.

Quote "Amsterdammers hebben een ding gemeen: ze zijn heel bevlogen en betrokken bij hun wijk" Munish Ramlal, ombudsman metropool amsterdam

De ombudsman raadt de gemeente in ieder geval aan om bewoners steeds actief mee te nemen bij iedere stap die er wordt gezet. Dit om te voorkomen dat er, zoals bij de flat in Osdorp, een juridische strijd ontstaat. "Verplaats je in de Amsterdammer. Die zijn heel verschillend. Maar ze hebben allemaal een ding gemeen: ze zijn heel bevlogen en betrokken bij hun wijk. Dat kan zoveel beter dan ik nu op papier heb gezien."

Reactie woordvoerder stadsdeel Nieuw-West "Bewoners zijn geïnformeerd over de voorgenomen afwijking van het bestemmingsplan en over de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen: - In de informatiebijeenkomst van 20 januari 2021.

- Informatiebijeenkomst MIX (door MRP) van 28 januari 2021

- In de Vernieuwingskrant van juli 2021.

- In een h-a-h- brief van 30 september 2021. (...) Er is inmiddels beroep aangetekend bij de Raad van State op de Omgevingsvergunning I. Over de inhoud van het beroep en het vervolg proces, kunnen we nu nog niks zeggen."

Reactie woordvoerder stadsbestuur: "In de kern communiceert en participeert de gemeente veel en uitvoerig met de Amsterdammer over nieuw beleid en projecten, maar het levert voor bewoners niet altijd het gewenste resultaat op. Er gaat een heleboel goed en van fouten leren we. Zo nodig maken we nieuwe afspraken en passen we ons beleid aan. Dit is echter altijd maatwerk omdat geen enkel project precies hetzelfde is." De woordvoerder wijst er ook op dat er met een inspraakverordening en een nieuw participatiebeleid gewerkt wordt.