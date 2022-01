Werkzaamheden Watergraafsmeer stilgelegd na protest buurtbewoners: "Laat ons meedenken"

Het Galileïplantsoen in de Watergraafsmeer zal de komende vijf jaar worden geasfalteerd en veranderen in een opslagplaats voor bouwmaterialen. Na vijf jaar zullen de werkzaamheden worden verplaatst ergens anders in de wijk. Gisteren werden de bezwaren van de bewoners behandeld door de rechtbank. De werkzaamheden liggen stil tot er een uitspraak wordt gedaan.

Het plantsoen gaat dienen als opslagplaats voor een groot onderhoudsproject dat gaat plaatsvinden in de buurt. Ondergrondse kabels en leidingen worden vervangen en er wordt een warmtenet aangelegd om woningen aardgasvrij te kunnen maken. Op het onderhoud zelf zegt de buurt geen bezwaar te hebben, maar de opslagplaats moet echt op een andere plek volgens buurtbewoner Juan Telting: "Het is logisch dat de materialen op een goede plek worden opgeslagen, niet middenin een woonwijk."

Buurtbewoner Yolana Hoogtanders is vooral bezorgd over de verkeersveiligheid die in gevaar komt door de vrachtwagens die komen laden en lossen: "Er zijn hier vijf scholen, en dus tweeduizend kinderen die hier elke dag de weg oversteken." Ook vinden de buurtbewoners het zonde van het stukje groen dat het plantsoen biedt: "We hadden een heel mooi groen plantsoen waar mensen veel gebruik van maken in de zomer, dat kan nu niet meer."

De gemeente heeft ook een online informatieavond georganiseerd op 13 januari, maar daar was Hoogtanders niet over te spreken "Wij konden geen vragen stellen, alleen in de chat. Daar werden onze vragen pas heel laat beantwoord, en minimaal". De dag erna werd het eerste onderhoud op het plantsoen verricht.

Participatie

Hoogtanders was niet alleen teleurgesteld over de communicatie van de gemeente, ook vindt zij dat er bij zo'n ingrijpende verandering in de buurt participatie had moeten plaatsvinden: "Wij kennen de feitelijke situatie in de buurt. Laat ons meekijken en meedenken over alternatieven. Maar laat ons ook onze kennis inbrengen over hoe het hier dagelijks aan toe gaat."

De gemeente laat weten dat het bij het Galileïplantsoen gaat om de uitvoering van het onderhoudsproject, en er in de uitvoering van een project normaal geen participatie plaatsvindt. De werkwijze wordt bepaald door zogenoemde stadsregisseurs want "zij hebben de specialistische kennis over het gebied en veiligheid", aldus stadsdeel Oost.

De gemeente geeft ook aan de zorgen van de bewoners te begrijpen en daarom maatregelen te nemen. Er komen onder andere geluidsschermen tegen de overlast en er komen speciale verkeersborden voor kinderen. De rechtbank komt over twee weken met een uitspraak. Tot die tijd liggen alle werkzaamheden op het plantsoen stil.