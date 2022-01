Zowel Sloterweg als Laan van Vlaanderen dicht voor doorgaand verkeer

De gemeenteraad is akkoord gegaan met het plan van wethouder Egbert de Vries (Verkeer) om doorgaand verkeer van zowel de Sloterweg als Laan van Vlaanderen in Nieuw-West te weren.

Er wordt al jaren over de weg gesproken. Meerdere opties werden onderzocht. Uiteindelijk bleven er twee over. Het ging om de varianten 2a, hieronder te zien, en variant 11. Beide varianten hadden voor- en tegenstanders.

Met kentekencamera's gaan automobilisten die niet in de buurt wonen beboet worden. Afgelopen woensdag vond er een gemeenteraadsvergadering plaats. De raadsleden mochten tot vandaag schriftelijk over het plan stemmen.

De Vries had een duidelijke voorkeur voor variant 2a. Met variant 11, waarin geen kentekencamera's op de Laan van Vlaanderen staan, zou het volgens de wethouder te druk worden op en rond die straten. "Mensen die minder moeten omrijden, dat weegt het college minder zwaar ten opzichte van de veiligheid en leefbaarheid in omliggende straten", zei hij tijdens een vergadering. Variant 2a is uiteindelijk met meerderheid gekozen.

Er wordt nog wel gekeken wie er allemaal een ontheffing krijgt om op de Sloterweg en Laan van Vlaanderen te mogen rijden.