Stad NL V Storm Corrie houdt huis in de stad: "Ik wapper bijna weg"

Storm Corrie zorgde al vroeg in de ochtend voor code oranje in de hele stad. De brandweer moest dan ook met tientallen mensen uitrukken voor de storm. Desondanks viel de schade uiteindelijk mee.

Meerdere bomen waaiden om in de stad, zo ook op de Linnaeusstraat in Oost. Daar waren de gevolgen groot, doordat er een bovenleiding knapte, de tram kon dan ook enige tijd niet rijden. Verder ondervond het openbaar vervoer geen problemen, ook de pontjes over het IJ bleven gewoon varen. "Ik ben blij dat de pont nog gewoon vaart, anders had ik moeten zwemmen", zegt een voorbijganger. Angst om de pont op te gaan was er niet. "We gaan het vanzelf meemaken anders neem ik wel een Uber terug," zegt een gebruiker van de pont.

Quote "Dit is het perfecte weer om lekker door het park te lopen" Wandelaar Sarphatipark

Weer of geen weer, sommige mensen moesten toch echt de straat op. "Ik wapper bijna weg", geeft een voorbijganger aan. Ook hondenbaasjes moesten aan storm Corrie geloven, toch vond niet iedereen dat een probleem. "Dit is het mooiste wat er is lekker met de hond door het park, juist met dit hondenweer. Dit is het perfecte weer om lekker door het park te lopen," aldus een voorbijganger.

Uitval De gemeente Amsterdam liet weten dat een deel van het vuilnis niet is opgehaald door de storm. De brandweer kampte al enige weken met persooneelsuitval door corona, maar was vandaag op één wagen na, op volle sterkte. Rond het middaguur was de ergste storm voorbij en werd code oranje ingetrokken.

