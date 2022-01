OM graaft lichaam van oud-medewerker geheime dienst op voor onderzoek

De opgraving volgt op het onderzoek van onder meer het AD naar de dood van de oud-medewerker van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Het OM liet afgelopen weekend weten de zaak weer te heropenen.

Mogelijk om het leven gebracht

Op 5 februari vorig jaar wordt Hans van de Ven dood aangetroffen in zijn woning aan de Kotter in Amstelveen. Na onderzoek van een schouwarts werd geconcludeerd dat het zou gaan om een natuurlijke dood. Nabestaanden dachten daar echter anders over en hadden daar duidelijke aanwijzingen voor. Hans zou volgens hen om het leven zijn gebracht. Zij schakelden oud-recherchechef Klaas Langendoen en AD-journalist Koen Voskuil in om de dood van Hans van de Ven te onderzoeken.

Lichaam overgebracht voor autopsie

Vanochtend werd de kist waarin het lichaam van Hans van de Ven ligt opgegraven op een begraafplaats in de stad. De politie, het OM en het Nederlands Forensisch instituut waren hierbij bij aanwezig. Ook waren een forensisch patholoog en oud-recherchechef Klaas Langendoen op de begraafplaats aanwezig. Het lichaam van Hans van de Ven is direct na de opgraving overgebracht naar het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag. Daar zullen ze inwendig onderzoek doen naar zijn lichaam en monsters afnemen.