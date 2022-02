MKB-Amsterdam start petitie tegen invoering reclamebelasting

Ondernemers in de stad die zichtbaar reclame maken voor hun zaak moeten met de regel voor buitenreclames belasting betalen. Hierbij gaat het om reclames zoals vlaggen, gevelreclames, uithangborden en menukaarten die te zien zijn vanaf de openbare weg.

De invoering van de reclamebelasting is een maatregel uit het coalitieakkoord. In eerste instantie zou de reclamebelasting twee jaar geleden ingevoerd worden, maar dat werd toen uitgesteld vanwege de coronamaatregelen. Het stadsbestuur is van plan de maatregel nu in maart in te voeren.

"Timing buitengewoon ongelukkig"

Volgens MKB-Amsterdam komt de timing van de herinvoering van de reclame buitengewoon ongelukkig, omdat ondernemers nog moeten herstellen van de klappen van de coronacrisis. Volgens de branchevereniging worden ondernemers al aan genoeg andere heffingen en belastingen onderworpen.

"Iedereen weet dat winkels en horeca veel hebben geleden onder de beperkende maatregelen. In deze lastige tijden is eerder hulp en stimulans nodig dan nog een extra belasting", aldus voorzitter MKB-Amsterdam Bart Drenth. "De adempauze die Amsterdamse ondernemers krijgen met de twee uitstel is niet voldoende."

De petitie is vanmiddag online gezet.