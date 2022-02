Gemeenteraad botst hard met burgemeester Halsema over inhuur Booij

Burgemeester Femke Halsema benadrukt dat zij de bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt en neemt, ook als zij de inhoud van bepaalde contracten niet kent. "Wat mij steekt, is dat sommige van u blijven zeggen dat er een zweem is van vriendjespolitiek. Dat is makkelijk gezegd en moeilijk te weerleggen. Daar is geen aanwijzing voor."

Ze wil een volledig overzicht van de gaten rond de inhuur. Ze wil dat die gaten worden gedicht. "Ik ben niet bepaald geamuseerd wat daar is gebeurd. Als ik op de hoogte was geweest, had ik na negen maanden omgezet in een aanbestedingsprocedure. Ik was niet op de hoogte, omdat ik bezig wat met andere zaken."

Halsema zegt ervan te hebben geleerd en voortaan altijd een open procedure te verkiezen. Ze zegt dat de gemeente ervan overtuigd is dat er geen Europese regels zijn overtreden, maar ze wil het net als de raad graag zeker weten en stemt daarom in met een second opinion.

Dat Booij niet kon inloggen op zijn e-mailadres van de gemeente, maakt volgens haar niet zoveel uit. Hij gebruikte dat account al langer niet meer, omdat hij zijn wachtwoord kwijt was, stelt ze. Hij kreeg volgens de burgemeester de ICT-afdeling in de coronaperiode niet aan de lijn en gebruikte een ander e-mailadres. "Hij heeft wel gewoon gewerkt." De VVD breekt een lans voor de gemeentelijke ICT-afdeling: "Die krijg ik altijd aan de lijn."

Volgens burgemeester Halsema zijn er maandverslagen van wat Booij aan werkzaamheden heeft uitgevoerd. Ze belooft die naar de gemeenteraad te sturen. Volgens Halsema spreekt het voor zich dat de second opinion wordt gedaan door een externe expert en niet door de gemeenteadvocaat.