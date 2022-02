'Pechgeneratie' over compensatie voor leenstelsel: "Ik wil gelijk behandeld worden"

Het leenstelsel wordt afgeschaft vanaf 2023 en daarvoor in de plaats komt de basisbeurs terug. Dat klinkt goed, maar de studenten onder het leenstelsel zijn hier niet mee geholpen. Om die groep studenten tegemoet te komen, trekt het kabinet 1 miljard euro uit. Volgens Amsterdammers Emma Fuchs en Merel Tames, allebei aanwezig bij het protest zaterdag, is dit veel te weinig: "Het maakt voor mij echt geen verschil"

De Landelijke Studentenvakbond (LSVB) hoopt komende zaterdag het grootste studentenprotest van de afgelopen jaren te kunnen organiseren. "Het doel is volledige compensatie voor een basisbeurs gedurende een periode van hun hele studie. Ook voor studenten die misschien niet hebben geleend", zegt voorzitter Ama Boahene. Merel stond hier nooit zo bij stil als nu: "Ik had me er zo goed als bij neergelegd, tot ik van dit nieuwe plan hoorde."

Merel startte in 2017 met studeren in Amsterdam: "Mijn ouders verdienden te veel om voor een aanvullende beurs in aanmerking te komen, maar niet genoeg om hun drie kinderen allemaal financiëel te ondersteunen." Merel voelde veel druk door het lenen, waardoor haar studententijd veel minder soepel verloopt dan gehoopt: "Ik heb er slapeloze nachten en veel stress van gehad. Als ik aan het werk was, voelde ik me een slechte student. Maar als ik veel studeerde dacht ik weer aan mijn schuld."

"Voor banken is het misschien wel veiliger om een hypotheek te geven aan studenten voor of na mij, zij hebben geen schulden"

Voor Emma gaat het vooral om de situatie na haar studietijd. "Er is zo'n grote groep die straks buiten de maatschappij gaat vallen. Ik zie geen kans om een huis te kopen in de stad waar ik geboren en getogen ben." De studiegeneratie voor en na deze groep is financieel voordeliger af. "Voor banken is het misschien wel veel veiliger om mensen zonder schuld een hypotheek te geven. En dat alleen omdat zij net wat eerder of later zijn begonnen met studeren dan wij."

Tussenkopje

"Een tegemoetkoming is best fijn, maar eerlijk gezegd voelt het als een pesterijtje met dit bedrag. Je hebt er niks aan", vindt Emma. "Voor mijn schuld is dat een druppel op een gloeiende plaat. "Er zou per student omgerekend duizend tot drieduizend euro als tegemoetkoming vrij worden gemaakt. Een betere oplossing is volgens veel studenten om een basisbeurs met terugwerkende kracht toe te passen, dat denkt ook Merel: "Ik wil gelijk behandeld worden als studenten voor en na mij."

Zaterdag begint het compensatieprotest om 13.00 uur op het Museumplein. Na een kort programma loopt een stoet door de binnenstad. De organisatie verwacht om 17.00 uur weer op het Museumplein te eindigen.