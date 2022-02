Stilteprotest tegen geweld in Nieuw-West: "Het moet echt stoppen"

Zo'n vijftig buurtbewoners hebben vanmiddag in Osdorp een stilteprotest gehouden tegen zinloos geweld. Directe aanleiding is de dood van de 29-jarige Casper Verheijen uit Nijmegen, die op 18 januari - vermoedelijk na een woordenwisseling - werd doodgestoken.

Er is een bord geplaatst met de tekst 'samen tegen zinloos geweld' en een grote bos bloemen. De bloemen zijn er voor Casper, maar ook voor alle andere slachtoffers van geweld in Nieuw-West. Buurtbewoner Hélène: "We willen aan de nabestaanden en de omgeving laten zien dat wij al het geweld in de buurt gewoon verschrikkelijk vinden. Dat moet echt stoppen."

Casper - een groot skateboardtalent uit Nijmegen - was die fatale middag in Amsterdam voor een klus. Hij was dakdekker. Wat er precies gebeurde, wordt nog onderzocht, maar vermoedelijk werd hij uit het niets neergestoken na een ruzie op straat. Drie minderjarige jongens van 15 en 16 jaar oud werden opgepakt. Eén van de verdachten zit nog steeds vast.

Op zoek naar verbinding

Op de dag dat Casper om het leven kwam was er ook een steekpartij aan de overkant, bij theater De Meervaart. Volgens buurtbewoner Judith is het geweld in delen van Nieuw-West de laatste jaren alleen maar toegenomen. "Ik ben hier omdat ik graag met mensen iets wil betekenen voor de buurt. In positieve zin, omdat hier zoveel ernstige geweldsincidenten gebeuren. Het is belangrijk om ons meer met elkaar te verbinden. Meer verbinding tussen de verschillende bevolkingsgroepen. En dat iedereen kijkt wat hij of zij kan doen om de buurt weer een beetje mooier en fijner te maken."