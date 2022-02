25 jaar Cruyff Foundation: "Als je iets voor een ander kan doen, dan moet je dat doen"

Het 25ste jubileum van de Cruyff Foundation werd vamdaag gevierd in Betondorp, de wijk waar de legendarische voetballer is opgegroeid. Ambassadeurs Frank Rijkaard, Soufiane Touzani en Marlou van Rhijn waren aanwezig om deze speciale dag te vieren.

Ook straatvoetballer Soufiane Touzani benadrukt hoe belangrijk Cruijff nog steeds voor hem is: "Hij is het rolmodel voor rolmodellen."

Cruijff richtte de Foundation in 1997 op om kinderen met en zonder beperking de mogelijkheid te bieden om te sporten. De Cruyff Foundation doet dit bijvoorbeeld door trapveldjes te plaatsen in woonwijken, de zogenoemde Cruyff Courts. In de stad zijn er achttien van dit soort veldjes, maar wereldwijd zijn het er zo'n 275, in 22 verschillende landen.