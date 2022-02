Directie en rvc Ajax al voor herbenoeming Overmars op de hoogte van grensoverschrijdend gedrag

Dat meldt onder meer De Telegraaf. "Het was vlak voor 28 januari en betrof geluiden", zegt algemeen directeur Edwin van der Sar volgens de krant. "Wij wilden dat eerst onderzoeken alvorens hier ruchtbaarheid aan te geven of de verlenging uit te stellen. Pas later kregen wij een breder beeld van de gedragingen en is er gehandeld."

Verder zegt Van der Sar niet eerder naar buiten te zijn getreden omdat zijn prioriteit als algemeen directeur lag bij "de slachtoffers en de interne organisatie."

Ajax maakte het vertrek van Overmars een week geleden bekend. Reden waren grensoverschrijdende berichten naar vrouwelijke werknemers. Later werd bekend dat de technisch directeur onder meer dickpics verstuurd zou hebben.