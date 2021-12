Overmars blijft bij Ajax en verlengt contract tot 2026

Marc Overmars heeft zijn contract bij Ajax verlengd met twee jaar. De directeur voetbalzaken is nu tot 2026 verantwoordelijk voor de in- en uitgaande transfers van de Amsterdammers.

De voormalig linksbuiten van Ajax heeft het nieuws bevestigd aan De Telegraaf. Overmars werd de afgelopen maanden veelvuldig genoemd bij meerdere buitenlandse clubs. Zo hengelde Newcastle United nadrukkelijk naar de diensten van de 86-voudig international.

Succesvol

De 48-jarige Overmars is de meest succesvolle directeur voetbalzaken in de geschiedenis van Ajax. Sinds zijn aanstelling in 2012 heeft de club voor ruim 600 miljoen euro aan spelers verkocht.