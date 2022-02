Lil' Kleine gearresteerd op verdenking van mishandeling vriendin

De woordvoerder zegt bekend te zijn met de videobeelden, die onder meer werden verspreid via het roddelkanaal van Yvonne Coldeweijer.

De politie kreeg vanavond een melding binnen van een mishandeling in het centrum van Amsterdam. De verdachte reed weg, maar werd vervolgens om tien voor half negen alsnog in zijn auto opgepakt aan de Stadhouderskade. Het gaat om een 27-jarige man uit Amsterdam. Bronnen melden dat dit inderdaad Lil' Kleine is.

Op de beveiligingsbeelden zou Jorik Scholten zijn vriendin Jaimie aan haar haren uit een auto trekken en tussen een autodeur klemt. Verschillende bekende Nederlanders spreken zich uit over de vermeende mishandeling en noemen ook de naam van de rapper.

De Amsterdamse rapper is vorige week nog veroordeeld tot drie weken taakstraf vanwege de mishandeling van een man in een nachtclub bij het Rembrandtplein in Amsterdam in december 2019.