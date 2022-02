Beelden van man die Thaise restaurants bekogelt met bakstenen

Een reeks opvallende incidenten eind vorig jaar. Meerdere Thaise restaurants in de stad krijgen een steen door of tegen hun ruiten gegooid. Bij drie vernielingen staat hoogstwaarschijnlijk dezelfde verdachte op beeld. De politie toont die beelden deze week in het opsporingsprogramma Bureau 020.

De man slaat voor het eerst toe op zaterdagochtend 27 oktober, aan de Ceintuurbaan. Het is er redelijk druk, maar dat houdt de man niet tegen. Hij wacht even op wat fietsers en gooit dan een steen in de richting van het restaurant. Meteen daarna fietst hij weg. Diezelfde ochtend is hij te zien op de Zeedijk.

Veel schade

De man is goed in beeld vlak voordat hij ook hier een steen door het raam gooit. Ook het moment dat hij de steen al fietsend naar het restaurant toe gooit is goed in beeld. De man laat de eigenaar van het restaurant achter met bijna duizend euro schade. "Ik vind het heel bizar en heel gek", zei Boy Aunjai van het restaurant aan de Zeedijk destijds tegen AT5. "En dat in deze tijd die al zo moeilijk is voor ons, want de restaurants moeten eerder dicht. Dat zoiets dan moet gebeuren. Ik vind het heel erg voor iedereen."

Twee dagen na de incidenten aan de Ceintuurbaan en op de Zeedijk is het weer raak. Dit keer moet een Thais restaurant aan de Staalstraat het ontgelden. "Het motief achter deze drie vernielingen is vooralsnog onbekend", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Uiteraard onderzoeken wij of deze drie zaken te maken hebben met andere vernielingen bij Thaise restaurants in diezelfde periode. Wij komen graag in contact met mensen die informatie hebben over de verdachte op de beelden of de zaken in het algemeen."