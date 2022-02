Aantal coronabesmettingen in de stad neemt af

De afgelopen twee weken is 1 op de 22 Amsterdammers positief getest op covid-19. Dit blijkt uit laatste cijfers van het RIVM. Dat is een daling ten opzichte van vorige week toen 1 op de 18 Amsterdammers positief testten.

In totaal testten in de periode van 2 tot en met 15 februari 38.976 Amsterdammers positief op corona. In totaal werden 113 Amsterdammers met corona in het ziekenhuis opgenomen. In die periode overleden 12 Amsterdammers aan de gevolgen van corona.

Het kabinet kondigde gisteravond aan dat coronamaatregelen in grote stappen worden versoepeld. Vanaf vrijdag 18 februari mogen horeca en cultuur weer open tot 01.00 uur. De anderhalvemetermaatregel verdwijnt. Op locaties met meer dan 500 bezoekers is een vaste zitplaats nog wel verplicht.

De week erop op 25 februari verdwijnt de coronapas grotendeels. Bij grote evenementen op binnenlocaties met meer dan 500 bezoekers zonder vaste zitplaats moet iedereen zich vooraf laten testen. Een negatieve test is niet nodig voor doorstroomlocaties zoals beurzen. Voor reizen naar het buitenland is de coronapas soms nog nodig, afhankelijk van het te bezoeken land.

In het openbaar vervoer, vliegtuig en op luchthavens blijven mondkapjesplicht verplicht.