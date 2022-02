Platenlabel Top Notch stopt met promotie muziek Lil' Kleine

Platenlabel Top Notch stopt met alle promotie voor de muziek van Lil' Kleine. Dat zegt directeur Vincent Patty in NRC . De rapper zit tegenwoordig niet meer bij dat platenlabel, maar zijn laatste album Ibiza Stories is nog wel door Top Notch uitgebracht.

Patty zegt in de krant dat ze 'met alles gestopt zijn op TikTok, Instagram, YouTube en Twitter'. "Omdat, vooropgesteld, wij er ook heel erg van schrikken dat dit gebeurt. Dan wil je niet diezelfde artiest promoten." Hij erkent dat de maatregel vrij laat wordt genomen: de Amsterdammer werd vorig weekend al opgepakt op verdenking van mishandeling van zijn vriendin Jamie Vaes. "Omdat, vooropgesteld, wij er ook heel erg van schrikken dat dit gebeurt. Dan wil je niet diezelfde artiest promoten", aldus Patty.

Top Notch kwam vorig jaar nog in opspraak toen het label het album Ibiza Stories, waarop Lil' Kleine rapt over de vermeende mishandeling van zijn vriendin op Ibiza, promootte door te zeggen dat de rapper openhartig zijn verhaal deed over die zaak. Ongelukkig, noemt Patty dat nu.

Het huidige platenlabel van Kleine, Sony Music, heeft zich nog niet uitgelaten over de zaak. Meerdere radiostations maakten eerder deze week al bekend de muziek van de artiest in de ban te doen. Madame Tussauds heeft zijn beeld verwijderd.