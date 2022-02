Lil' Kleine verdwijnt uit Madame Tussauds

Dat zegt een woordvoerder van het museum tegen Nu.nl. Volgens het museum heeft feedback van bezoekers geleid tot het besluit om het beeld van de rapper te verwijderen uit de collectie.

Sinds oktober 2019 prijkt het wassen beeld van rapper Lil' Kleine in het museum aan de Dam. Madame Tussauds vond het toen nog een geschikte keuze om het beeld te plaatsen in het museum. Volgens een woordvoerder was Kleine een goede kandidaat omdat hij een succesvolle rapper was en misten bezoekers een beeld van hem in het museum.

Eerder verwijderde Madame Tussauds ook al het beeld van zanger Marco Borsato. Dat besluit werd genomen nadat Borsato werd genoemd in het Youtube-programma Boos. Jonge vrouwen kwamen daar aan het woord die zeiden dat ze ongewenst zijn betast door de zanger.