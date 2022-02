Stad NL V Bloemen op plek fatale ongevallen door storm: "Heftig om iemand te zien overlijden"

In de regio Amsterdam kwamen gisteren drie mensen door storm Eunice om het leven. Vandaag stonden de buurtbewoners stil bij de dodelijke ongevallen en werden er bloemen gelegd op de plekken waar het gebeurde. Naast deze ongelukken zorgde de storm ook voor heel veel schade in de stad.

Aan de Vrijheidslaan in Zuid kwam een man op zijn fiets onder een boom terecht en op de Aalsmeerweg eveneens in Zuid viel er een boom op een vrouw. In Diemen overleed er iemand doordat er een boom op een auto viel. Vandaag legden buurtbewoners in de Vrijheidslaan en de Aalsmeerweg bloemen neer op de plek van de fatale ongevallen. Een buurtbewoner en ooggetuige van het incident bij de Vrijheidslaan is geëmotioneerd: "Je probeert die gozer te helpen, terwijl je niet weet of hij dood is of leeft. Andere mensen proberen ook te helpen maar je weet eigenlijk al dat het te laat is. Dat is wel een heftig moment, dat je iemand ziet overlijden voor je neus terwijl je ernaast woont."

Quote "Een buurtgenoot tijdens het parkeren van haar fiets uit het leven gerukt" Buurtbewoner Aalsmeerweg

Ook aan de Aalsmeerweg waren buurtbewoners geschokt: "Het is toch een heel triest gebeuren: zo'n buurtgenoot opeens tijdens het parkeren van haar fiets uit het leven gerukt." Daken Verder was het voor de bewoners van een gebouw in Riekerhaven vandaag even bijkomen. Daar vloog gisteren namelijk een groot deel van het dak af: "De dakpannen gingen echt als een soort golf heen en weer. En op een gegeven moment ging het ene stuk los en andere niet, dus als de wind ging liggen, hoorde ik het weer naar beneden vallen en het ging het gebouw ook echt wel een beetje heen en weer", zegt een bewoner. Tekst gaat verder onder de foto

Aan de Hagedoornweg in Noord, waar ook een deel van het dak is weggewaaid, waren mensen al druk bezig om de schade te herstellen: "We hebben een zeiltje gespannen zodat het dak voorlopig waterdicht is. Maar het is eigenlijk een beetje hengelen." Bomen De storm heeft vele bomen in de stad doen omwaaien. Aan de Reguliersgracht viel een tachtigjarige iep in de gracht. De buurman van de boom vindt het erg jammer: "Je mist het enorm, het is gewoon jouw eigen boom voor de deur. En ja: weg is weg. Het is een heel gek gevoel, een heel leeg gevoel eigenlijk."

