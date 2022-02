Stad NL V Gemeente vraagt omwonenden te laten weten of ze voor of tegen parkeergarage zijn

Tussen de Servaes Noutsstraat, de Willibrordusstraat en de Ceintuurbaan in De Pijp zijn plannen voor een nieuwe ondergrondse parkeergarage, die op - of onder - de plek van het sportveldje moet komen. Bewoners in de Willibrordusbuurt en Hemonybuurt kunnen op 16 maart stemmen of zij voor of tegen de komst van de nieuwe ondergrondse parkeergarage zijn.

Niet iedereen in de wijk is blij met de plannen van de gemeente. Een groep buurtbewoners is actief bezig om de buren ervan overtuigen de gemeente te laten weten tegen de komst van de parkeergarage te zijn. Zij zijn bang dat de gemeente een te rooskleurig beeld zal schetsen over de plannen en op deze manier willen zij hun buurtgenoten goed informeren. "Als je hier die parkeergarage bouwt, kan je hier niet meer veilig spelen en er zullen veel meer auto's gaan rijden", zegt Bene Colenbrander, mede-initiatiefnemer van de flyeractie. Achter de ramen van een heel aantal huizen hangen ook posters tegen de garage.

Quote "Als je hier die garage bouwt, kan je hier niet meer veilig spelen en er zullen veel meer auto's gaan rijden" Bene Colenbrander - buurtbewoner

Het plan voor de ondergrondse parkeergarage ligt al sinds 2016 op tafel. Deze is door het nieuwe college in 2019 om verschillende redenen uitgesteld. Toch heeft de gemeenteraad vier weken geleden aangekondigd een buurtpeiling te organiseren over de komst van de parkeergarage. De raad heeft uitgesproken zich te binden aan de uitslag van de peiling.

Quote "Straten kunnen parkeerplaatsvrij worden en dat betekent meer ruimte voor fietsers, voetgangers en spelende kinderen" jan-bert vroege - raadslid d66

D66-raadlid Jan-Bert Vroege is voor de komst van de parkeergarage in De Pijp. "Door deze plannen kunnen deze straten parkeerplaatsvrij worden. Dat betekent meer ruimte voor fietsers, voetgangers en spelende kinderen", aldus Vroege. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart mogen de buurtbewoners dus laten weten of ze voor of tegen de komst van de garage zijn. Het is een raadpleging van de gemeenteraad en niet bindend, aldus Vroege. "Het is geen referendum dus, dat zou vanuit bewoners zelf komen. De gemeenteraad vraagt aan de bewoners: 'Wat vinden jullie?' Uiteraard zullen ze goed luisteren naar de uitkomst van het advies van de bewoners." Volgens de beleidsmakers van het plan is 96 procent van de parkeerplaatsen doorgaans bezet. De bouw van de ondergrondse parkeergarage zorgt ervoor dat er 53 parkeerplaatsen weggaan op het plein. Hiervoor komen ongeveer 266 nieuwe ondergrondse parkeerplekken voor in de plaats.