Dodelijke schietpartij in Oost: "We waren tv aan het kijken toen we schoten hoorden"

Bewoners van de Fizeaustraat in Oost zijn behoorlijk geschrokken van de dodelijke schietpartij in hun straat. Een 41-jarige man is daarbij om het leven gekomen. Een 21-jarige man, die zelf ook zwaargewond is geraakt, is aangehouden als verdachte. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.

Iets na 20.30 kwam de melding over het schietincident binnen bij hulpdiensten. Aangekomen bij de woning trof de politie een 41-jarige man aan, die later is overleden aan zijn verwondingen. De 21-jarige verdachte is overgebracht naar het ziekenhuis.

Een buurtbewoner die de schietpartij heeft gehoord, laat weten: "We waren tv aan het kijken toen we schoten hoorden. Soms hoor je nog weleens vuurwerk in de buurt, maar ik zei: 'Dit zijn schoten'. De omwonende keek even uit het raam, maar zag niet direct iets. "Daarna hoorden we politie en dan weet je wel wat er gebeurd is." Volgens een andere buurtbewoner kun je dit soort incidenten niet voorkomen. "Je krijgt het in elke buurt wel een keertje", zegt ze. Wat er precies is gebeurd voor de fatale schietpartij wordt uitgezocht.