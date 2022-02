Sony Music stopt samenwerking met Lil' Kleine

In een verklaring schrijft het bedrijf: "Sony Music neemt de aantijgingen tegen Lil Kleine zeer serieus en tolereert op geen enkele manier het gedrag dat te zien is op de beelden die rondgaan op sociale media." De platenmaatschappij meldt dat dit 'ernstig conflicteert met de waarden' van het bedrijf. "Sony Music Entertainment Nederland en Sony Music Publishing Nederland hebben besloten om onze werkrelatie met Lil' Kleine stop te zetten."

Eerder deze week had platenlabel Top Notch bekendgemaakt te stoppen met alle promotie voor de muziek van Lil' Kleine. De rapper wisselde Top Notch nog niet zo lang geleden in voor Sony Music. Wel werd zijn laatste album Ibiza Stories nog door Top Notch uitgebracht.

Lil' Kleine werd op zondag 13 februari opgepakt na een melding van mishandeling in het centrum. Ook werden er beelden gedeeld op social media waarop te zien zou zijn dat de rapper zijn vriendin zou mishandelen. Drie dagen later werd hij vrijgelaten in afwachting van het politieonderzoek.

Een paar dagen voor de vermeende mishandeling werd Jorik Scholten, zoals hij eigenlijk heet, veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur voor het mishandelen van een man in een nachtclub bij het Rembrandtplein in december 2019.