Winkelaanbod weer wat meer gericht op bewoners: "Amsterdamse sfeer terugbrengen"

Het straatbeeld in sommige delen van Centrum is door corona een beetje aan het veranderen. In plaats van nutellawinkels of coffeeshops komen er steeds vaker weer winkels die gericht zijn op de Amsterdammer zelf. Door de toenemende leegstand sinds de coronacrisis zijn de huren namelijk gedaald, en dat betekent dat jonge ondernemers de kans krijgen zich te vestigen.

Voor Zoë Wijdenes, eigenaar van delicatessenwinkel Nassen in de Negen Straatjes, zou het normaal nooit zijn gelukt om de locatie van haar winkel te kunnen betalen. Omdat er sinds de coronacrisis minder toeristen zijn is er ook meer leegstand. Daardoor kreeg Wijdenes een deal van de eigenaar van haar pand: "De prijs van het eerste jaar is naar beneden gehaald en ook voor daarna zijn er gunstige afspraken met mij gemaakt. Ik krijg als jonge ondernemer een kans om te beginnen."

Ook Sheila Prommenschenckel van ondernemersvereniging Haarlemmerbuurt ziet dat er steeds meer nieuwe zaken komen die gericht zijn op de bewoners. "Je krijgt er een enorm leuke sfeer van. En zo zie je maar: ook als er iets gebeurt zoals corona kan je alsnog overleven." Volgens haar ligt in het centrum de focus steeds minder op toerisme, al helemaal met de komst van deze lokale ondernemers.

Bewoners zien deze ontwikkeling met plezier tegemoet. "Zo zie je echt de schoonheid van de stad, je wordt niet overrompeld door nog meer nutellawinkels", vindt een vrouw. "Lekker rustig dat er minder toeristen zijn", zegt een ander. "Zo wordt er echt meer gefocust op de Amsterdammers, fijn!'

Familiebedrijf

Voor Wijdenes voelt het ook een beetje als thuiskomen: "Mijn opa komt uit de Jordaan en we zijn een familiebedrijf. Als familie zijn we dus weer terug in de Jordaan, en willen die Amsterdamse sfeer ook weer terugbrengen in de stad."

Toch lijkt de komst van de toeristen niet lang meer te duren gezien de versoepelingen, en ook die zullen door ondernemers met open armen worden ontvangen. "Want uiteindelijk hebben we ze wel nodig", verklaart Prommenschenckel. "Alleen niet in dezelfde getalen als vóór corona." Ook Wijdenes is hoopvol: "Wie weet vinden ze het juist leuk om te ervaren hoe locals in Amsterdam winkelen."