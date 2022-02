'Kamelenveld' Artis krijgt nieuwe bewoners

Het 'kamelenveld' in Artis, het verblijf wat je als eerste tegenkomt bij binnenkomst, gaat op de schop. Na ruim tachtig jaar krijgt het verblijf nieuwe bewoners. De in het wild uitgestorven algazellen komen op de prominente plek in het park.

"De algazellen staan al zeker zestig jaar lang in Artis. Nu hebben ze nog een verblijf helemaal achter in het park, maar we kunnen een mooie nieuwe plek realiseren aan de voorkant", laat een woordvoerder van de dierentuin weten.

Dat betekent dat de huidige bewoners van het kamelenveld gaan verhuizen. De Watoessirunderen blijven in het park en verhuizen naar de savanne, waar de giraffen en zebra's staan. De ezels vinden hun nieuwe verblijf in de Apenheul. Ook al heet het kamelenveld in de volksmond zo, er zijn geen kamelen meer te vinden. Een aantal weken geleden overleed de laatste kameel van het park.

Uitgestorven in het wild

Het nieuwe verblijf krijgt dezelfde afmetingen als het huidige kamelenveld, wel wordt het aangepast voor de nieuwe bewoners. "Er komt een nieuw hekwerk aan de achterkant, de voorkant blijft open. Ook gaan vooral werken met meer hoogteverschil en nieuwe beplanting", aldus de woordvoerder. Bij het nieuwe verblijf komt ook een bezoekerspaviljoen waar bezoekers informatie krijgen over wat de dierentuin allemaal doet om de soort te helpen.

De antilopesoort uit Noord-Afrika is sinds 2000 aangemerkt als uitgestorven soort in het wild, dat is gekomen door voornamelijk de jacht op hun hoorns, vlees en huid. Artis werkt samen met andere dierentuinen om de populatie weer terug te krijgen.