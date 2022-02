Dader gijzeling stuurde foto's vanuit Apple Store naar AT5

Via de apptelefoon stuurde hij vanaf 19.01 uur een paar berichten en foto's. "Hier spreekt de gijzelnemer, als het bedrag niet gaat worden verstuurd. Is deze stuurd. Is deze man het leven mede het systeem op jullie geweten", schreef hij in het eerste appbericht letterlijk.

Soort selfie

In eerste instantie stuurde hij een foto waarop te zien was dat hij vlak naast de gegijzelde man stond en een legerbroek droeg en een foto van de lege Apple Store. Daarna stuurde hij en soort selfie, waarin te zien was dat hij een bomvest leek te dragen.

AT5 heeft direct de politie op de hoogte gesteld en de foto's naar de politie doorgestuurd. Tijdens de gijzeling zijn de foto's niet gepubliceerd, om ervoor te zorgen dat het de onderhandelingen en eventuele actie van de politie niet nadelig zou beïnvloeden.

Persconferentie

Hoofdcommissaris Frank Paauw van de politie noemde de foto's vanavond tijdens de persconferentie. "Het is ook gebleken in een appwisseling met AT5, dat hij ook een bomvest droeg. In ieder geval iets wat daarop leek."

Nadat hij aangereden werd door de DSI is de gijzelnemer onderzocht door een explosievenrobot. Toen bleek dat er geen explosiegevaar was. Of het vest helemaal ongevaarlijk was kan de politie nog niet zeggen, dat wordt nog uitgezocht.