Bewoners Riekerhaven in huurstaking na wegwaaien dak: "Voelen ons niet veilig"

Vanwege de enorme windsnelheden waaiden afgelopen vrijdag delen van het dak van het complex af. Bewoners zijn sindsdien genoodzaakt ergens anders te slapen. Voor de bewoners, naast studenten ook statushouders, reden om voorlopig geen huur te betalen. Het is volgens hen namelijk al langer onveilig en onleefbaar. "De storm is echt de druppel geweest die de emmer deed overlopen. Het dak is bijvoorbeeld al twee keer stuk geweest", vertelt de 26-jarige Nina. "En steeds was het van: 'nah jongens. we zijn er mee bezig, dat komt wel, zetten we een zandzakje op. Oh, er een gat in het dak, dat is geen probleem'. Nou, het is dus wél een probleem. Ik wil echt benadrukken dat het gevaarlijk is. De reden waarom we nu in huurstaking gaan is dat we ons gewoon niet veilig voelen op Startblok."

Eisen

Ook bewoner Mohraf betaalt voorlopig niet. "Wij betalen geld om op een veilige plek te wonen, terwijl het nu door de storm niet veilig is. Ook omdat het gebouw slecht gebouwd is." De bewoners hebben een lijst met eisen gestuurd naar woonstichting De Key. "Dat gaat ook over de enorme lijst met beloofd onderhoud, wat gewoon nooit wordt gevolgd", aldus Nina. "Er zitten sinkholes in de stoep, mensen zijn bang om hun enkel te breken, er lopen ratten en vleesetende mieren rond. Het hele startblok verzakt ook waardoor de deuren niet meer dicht kunnen. Iedere Startblokker die ik spreek, meldt wel weer wat nieuws."