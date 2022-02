Gijzelnemer Apple Store overleden

De 27-jarige man die dinsdag na een gijzeling in de Apple Store op het Leidseplein werd aangereden door een arrestatieteam, is aan zijn verwondingen overleden.

Dat bevestigt het Openbaar Ministerie aan AT5/NH Amsterdam, na berichtgeving van Het Parool.

Het gaat volgens de krant om Abdel Rahman A. "Hij was niet meer aanspreekbaar en is inmiddels overleden", zegt advocaat Jan-Kees van den Brink tegen de krant. De advocaat stond A. in het verleden verschillende keren bij in strafzaken. A. zou niet bij kennis zijn geweest en heeft daarom niet om zijn advocaat kunnen vragen. De raadsman zou daarom spreken namens de moeder van A. en niet namens zijn oud-cliënt.

Strafblad

Het Openbaar Ministerie liet eerder vandaag aan AT5/NH Amsterdam weten dat de gijzelnemer een strafblad heeft en meerdere strafbare feiten heeft gepleegd. Hij heeft al 'een documentatie' op het gebied van de wet wapen en munitie. Dat zou het ernstigste feit zijn geweest, naast nog enkele minder ernstige strafbare feiten.

Volgens Het Parool was zijn laatste veroordeling in mei vorig jaar voor het belagen van zijn ex-vriendin. Hij kreeg toen 60 uur taakstraf, een maand voorwaardelijke celstraf en een contactverbod van drie jaar. Hij had zijn ex volgens de rechtbank pornografische, suggestieve, vernederende en beledigende afbeeldingen gestuurd.

Gijzeling

De gijzeling begon gisteravond rond 17.40 uur. Hij hield urenlang een klant onder schot in de Apple Store en eiste 200 miljoen aan cryptocurrency. Rond 22.45 uur kwam de gijzeling tot een einde, toen de gijzelaar het op een lopen zette. De gijzelnemer ging erachteraan, werd aangereden door de Dienst Speciale Interventies en vervolgens aangehouden. Hij raakte zwaargewond.