A'DAM toren vanavond verlicht in kleuren Oekraïne, vlag op stadhuis

De verlichting op de A'DAM Toren is vanaf 19.00 uur zichtbaar.

Ook heeft burgemeester Halsema een paar dagen geleden, op 21 februari, met andere burgemeesters een brief gestuurd aan de burgemeester van de Oekraïense hoofdstad Kiev. De brief is ook ondertekend door burgemeesters van Boedapest (Hongarije), Warschau (Polen), Gdańsk (Polen), Ulm (Duitsland), Neu-Ulm (Duitsland), Bratislava (Slowakije), Parijs (Frankrijk), Praag (Tsjechië), Los Angeles (Verenigde Staten), Podgorica (Montenegro), Taipei (Taiwan), Taoyuan (Taiwan).

De steden zitten samen in het samenwerkingsverband the Pact of Free Cities. De burgemeesters schreven dat ze hun sterke betrokkenheid en steun aan Kiev betuigen. Ze schrijven dat ze 'erg bezorgd' zijn over de geëscaleerde situatie. "Gewapende agressie tegen Oekraïne onder leiding van Rusland zou een van de ernstigste bedreigingen vormen voor Europese vrede en veiligheid sinds de Tweede Wereldoorlog."

Russische troepen zijn vandaag Oekraïne binnengetrokken.