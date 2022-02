Zondag solidariteitsactie voor Oekraïne op de Dam

"We maken ons al langer zorgen natuurlijk. Gisteren werd ik wakker met allemaal berichten over de uitgebroken oorlog. Het is echt verschrikkelijk. Ik heb ook kennissen in Charkov, dus ik leef erg mee", vertelt mede-initiatiefnemer en oprichter van Peace SOS May-May Meijer.

Liefdevolle uitingen

De actie is een samenwerking van meerdere organisaties. "Maandag was er al het idee om iets te organiseren op de Dam uit solidariteit. We hebben dit aangemeld bij de politie en het bleek dat meerdere partijen dit hebben gedaan. We hebben nu onze programma's op elkaar afgestemd."

De steunbetuiging op de Dam begint om 14.00 uur. De organisatie hoopt dat de mensen die komen veel liefdevolle uitingen meenemen, "zoals plaatjes van vredesduiven en harten." Om 15.30 uur wordt er twee minuten stilte gehouden. Het is een stille solidariteitsactie, dus er worden geen toespraken gehouden.