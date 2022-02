Amsterdams Volt-Kamerlid definitief uit fractie gezet na meldingen grensoverschrijdend gedrag

Gündogan kwam vorig jaar als nummer twee van Volt de Tweede Kamer in, waar ze zich onder meer bezighoudt met defensie, financiën en onderwijs. Twee weken geleden werd het Kamerlid plotseling geschorst na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. De partij wilde toen niet verder ingaan op wat die meldingen inhielden, en zette het Kamerlid op non-actief zonder ook haarzelf van de precieze inhoud op de hoogte te brengen.

Volgens een verklaring van fractievoorzitter Dassen wilde het integriteitsbureau dat de partij had ingeschakeld ook met Gündogan spreken over de aantijgingen, maar is zij daar niet op ingegaan. "Dit gedrag tolereren wij niet in onze partij", aldus Dassen in de verklaring. "Na een laatste gesprek met Nilüfer bleek haar positie onhoudbaar en hebben we de moeilijke keuze gemaakt om haar fractielidmaatschap te beëindigen."

Gündogan spande onlangs een kort geding aan tegen haar schorsing. Die zaak zou komende dinsdag dienen. Ze gaf eerder al aan dat ze sowieso Kamerlid wilde blijven.

Haar advocaat Geert-Jan Knoops laat weten in de aanloop naar dat kort geding niet te willen reageren. Volgens hem komt Gündogan vanmiddag zelf met een verklaring.