Oud-kandidaat-lijsttrekker Volt zegt lidmaatschap op vanwege kwestie Gündoğan

Nori Spauwen, die vorig jaar even verkiesbaar was als lijsttrekker voor Volt in Amsterdam, heeft haar lidmaatschap van de partij opgezegd. Ze wil niet langer lid zijn van Volt vanwege de omgang met Kamerlid Nilufer Gündoğan.

Volt

Dat schrijft ze op Twitter. "Niet in mijn naam ga je een Kamerlid dat zo onder vuur ligt van extreem rechts zo laten bungelen. Again: wat er ook is voorgevallen op de werkvloer (we weten het nog steeds niet)." Gündoğan werd geschorst na meldingen over grensoverschrijdend gedrag. Het is nog steeds niet duidelijk wat Volt met het grensoverschrijdend bedrag bedoelt. De partij laat onderzoek doen. Het Kamerlid zelf heeft een kort geding aangespannen om haar schorsing op te heffen. Ook wil ze een schadevergoeding en een rectificatie.

Quote "Dit zou je niemand aan moeten doen, wat ze ook gedaan heeft" Nori Spauwen, oud-kandidaat-lijsttrekker

"Heeft Volt door dat elke dag dat ze de tijd nemen om te achterhalen of er iets onbehoorlijk is gebeurd met betrekking tot Nilüfer Gündoğan, ze ruim baan bieden aan de bedreigingen, roddels en achterklap over haar persoon?", schrijft Spauwen. "Dit zou je niemand aan moeten doen, wat ze ook gedaan heeft." Spauwen trok zich overigens vorig jaar terug uit de lijsttrekkersverkiezing vanwege persoonlijke omstandigheden. Ze staat ook niet op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen en zou dus sowieso niet in de gemeenteraad terechtkomen.

Quote "Ik heb geen indicaties dat er kandidaten zijn die van de lijst gehaald willen worden" Itay Garmy, volt amsterdam

Itay Garmy, nummer 2 op de kieslijst van Volt Amsterdam, laat weten dat hij niet denkt dat er Volt-kandidaatraadsleden zijn die net als Spauwen het vertrouwen in de partij kwijt zijn. "Garanties heb je nooit, maar ik heb geen indicaties dat er kandidaten zijn die van de lijst gehaald willen worden." Garmy zegt vertrouwen te hebben in de fractie en het bestuur van de partij. "Het is ontzettend vervelend voor de melders en voor Nilufer zelf. We hebben keihard gewerkt aan een superleuke campagne en dan is het balen dat zoiets gebeurt. We hebben vijftien fantastische kandidaten en willen vooruitkijken."

