Verkiezingskoorts uitgebroken in Stopera: "Aan Volt om te laten zien wat ze precies willen met de stad"

Deze week is de laatste raad voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. Dat betekent dat de partijen nog vier weken hebben om campagne te voeren en de stem van de Amsterdammer voor zich te winnen. In aanloop naar het AT5 lijsttrekkersdebat aankomende vrijdag, ging AT5 langs bij de Stopera om de spanning bij de partijen te peilen.

"Het gaat fantastisch met mij", zegt Annabel Nanninga, lijsttrekker van JA21. "We zijn lekker bezig, heel veel zin in de verkiezingen." Haar optimisme over de verkiezingen valt te begrijpen, want de partij lijkt volgens de peilingen flink te gaan groeien. Ook Johnas van Lammeren van de Partij voor de Dieren kijkt hoopvol uit naar de uitslag: "Je ziet dat wij elke verkiezingen stijgen."

Voor de huidige grootste partij, GroenLinks, lijken de vooruitzichten minder rooskleurig. Uit een recente peiling van bureau OIS in opdracht van AT5 en Het Parool zou de partij een kwart van de stemmen verliezen ten opzichte van de vorige verkiezingen. "Ik denk dat je ook landelijk ziet dat GroenLinks het minder goed doet dan in 2018", reageert lijsttrekker Rutger Groot Wassink. Zorgen maakt hij zich niet. "Ik heb er alle vertrouwen in dat we die stemmers ook weer terug kunnen winnen. Misschien dat we niet hetzelfde aantal zetels halen, maar ik denk wel dat we er in de buurt komen."

D66 krijgt in deze peiling dertien procent van de stemmen, drie procent minder dan in 2018. Net als bij GroenLinks wil een aantal stemmers de overstap wagen naar nieuwkomer Volt, de pro-Europese partij die in de peiling wel twaalf procent van de stemmen krijgt toebedeeld. D66-lijsttrekker Reinier van Dantzig vraagt zich af wat Volt nou eigenlijk precies wil met de stad. "Dan kom je er denk ik niet met wat voorstellen uit andere Europese steden."

Gezien het grote aantal voorspelde stemmen kan in Volt een belangrijke partner schuilen. Groot Wassink (GL): "Ik verheug me wel op samenwerken met Volt. Ik vind het op zich leuk en goed dat een pro-Europese partij zich gaat manifesteren."