Actie tegen mogelijke komst erotisch centrum in Zuidoost: "Wij zijn niet het afvoerputje"

Enkele tientallen mensen demonstreerden vanochtend in Zuidoost tegen de eventuele komst van een erotisch centrum. De Amsterdamse raad wil zo'n centrum om zo de onder overlast zuchtende Wallen te ontlasten. Waar het erotische centrum, waar zo'n honderd sekswerkers hun diensten moeten gaan verlenen, moet gaan komen, is nog niet bepaald. Wel zijn er inmiddels acht voorkeurslocaties vastgesteld, waaronder één in Zuidoost.

AT5

De demonstratie werd georganiseerd door wijkbewoner Kwame Agyeman, die ook op de lijst staat voor de ChristenUnie. "Toen ik hoorde dat er hier misschien een erotisch centrum komt, dacht ik: nee, dat is niet wat Zuidoost nodig heeft", vertelt Kwame. "Ik ben hier opgegroeid, ik weet wat de uitdagingen zijn hier, de sociale problemen die hier heersen. Een erotisch centrum gaat die problemen niet verhelpen."

Wanneer de definitieve locatie zal worden vastgesteld, is nog niet bekend. Wel wil de raad voor de zomer het aantal voorkeurslocaties hebben teruggebracht van acht naar twee of drie. Lijsttrekker van de ChristenUnie Gerjan van den Heuvel vindt de demonstratie niet voorbarig. "Juist nu moet je kabaal maken want nu valt er nog wat te beslissen", aldus Gerjan. "Hier in Zuidoost hebben heel veel mensen nog geen idee dat dit zou kunnen gebeuren, dus is het juist belangrijk ons nu te laten horen."

Ook Diana Sardjoe, die zich al jaren inzet in de wijk met stichting 'De moeder is de sleutel', vindt het onbegrijpelijk dat Zuidoost als locatie wordt overwogen. "We zijn niet het afvoerputje van Amsterdam", stelt Sardjoe. "Zuidoost is altijd de plek die de problemen naar zich toe krijgt geworpen. We hebben al genoeg gedoe. Er gaan ook veel dingen goed. Investeer dan juist daarin en zit niet steeds deze plek naar beneden te halen."