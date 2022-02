Rochdale op vingers getikt: 200 euro 'administratiekosten' te hoog

Rochdale gaf in de zomer van 2019 bij ondertekening van de huurovereenkomst aan 200 euro voor 'administratiekosten' te willen. Volgens de huurders is dat onredelijk. Ze waren wel bereid om 13,50 euro voor hun naambordje te betalen, maar de overige 186,50 euro wilden ze terug.

Verhuurklaar maken

Er zou namelijk niet duidelijk gemaakt zijn wat Rochdale voor die 186,50 euro doet. De woningcorporatie gaf tijdens de gerechtelijke procedure aan dat het gaat om kosten voor het verhuurklaar maken van de woning. Zo worden de sloten altijd uit veiligheidsoverwegingen vervangen en worden er bijvoorbeeld muren en plafonds gewit. Ook zou het bezichtigen van de woning door medewerkers van Rochdale geld kosten.

Volgens de rechtbank gaat het echter niet om een 'prestatie waarbij de huurder is gebaat'. "Rochdale wordt niet gevolgd in die stelling. Bij aanvang van de huur zal de verhuurder de woning in goede staat en vrij van gebreken dienen op te leveren." Dat is iets waar verhuurders op grond van de huurovereenkomst en de wet al aan gehouden zijn.

Exclusief gebruiksrecht

De kantonrechter ging ook specifiek in op het vervangen van de sloten. Het was 'niet redelijk' om daarvoor kosten door te berekenen. "In het geval de verhuurder onvoldoende zeker weet dat er geen sleutels bij de oude huurder of derden in omloop zijn, zal bovengenoemde verplichting (die om het exclusieve gebruiksrecht en de privacy van de huurder te waarborgen, red.) met zich brengen dat Rochdale de sloten vervangt."

Naast de 186,50 euro krijgen de twee huurders ook 48 euro wegens buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente over de 186,50 tot op de dag van terugbetaling. Verder moet de woningcorporatie de proceskosten, 630 euro, betalen.