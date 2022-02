Demonstratie bij Russisch gasbedrijf Gazprom: "Poetins oorlog wordt gespekt"

De actiegroep roept iedereen op om de samenwerking met Gazprom te beëindigen. "Gazprom is in handen van de Russische staat en vormt momenteel de voornaamste bron van inkomsten in Rusland. Deze oorlog, Poetins oorlog, wordt gespekt door de verkoop van olie gas en kolen en daarin heeft Nederland ook een rol", zegt Ilse Oldenburg van Extinction Rebellion.

"We moeten hem raken waar het kan en dat is bij zijn geld"

Volgens één van de demonstranten is de boycot Gazprom dé manier om Poetin in de weg te zitten. "Gazprom financiert de oorlog van Poetin. Er gaat bijna een miljard per dag naar zijn oorlog. We moeten hem raken waar het kan en dat is bij zijn geld. Dit moet echt stoppen."

Het Russische bedrijf wint op de Noordzee gas en olie, heeft een groot aandeel in de Nederlandse gasopslagcapaciteit en levert gas aan onder andere gemeenten en waterschappen. "Het gaat niet alleen om importeren, maar ook om de doorvoer van het gas", zegt Oldenburg. Nederland is voor vijftien procent afhankelijk van gas dat uit Rusland afkomstig is, maar dat kan anders volgens de demonstranten: " Nederland is niet zo verschrikkelijk afhankelijk van Gazprom, daarom kunnen we ook makkelijk stoppen. Gewoon een beetje gas minder, de druk wat omlaag en we zijn er van af."