Bouw Woon Leef over de betaalbaarheid van wonen: ''Meer geld op de huizenmarkt is onderdeel van het probleem''

De huizenprijzen schieten door het dak: wonen wordt steeds onbetaalbaarder en het lijkt er niet op dat deze ontwikkeling op korte termijn stopt. Hoe komt dat precies? En wat is er nodig om dit probleem op te lossen?

Econoom Nic Vrieselaar legt uit dat, waar extra geld vaak de oplossing is van een probleem, meer geld op de woningmarkt er juist voor zorgt dat de woningprijzen blijven stijgen. Ook gaan we de regio Amsterdam in om inwoners te vragen hoeveel zij nou betalen voor hun woning en welk deel van het inkomen dit beslaat.