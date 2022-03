Stad NL V Slaapplek over? Deze Amsterdammers bieden onderdak aan Oekraïners: "We helpen waar mogelijk"

Amsterdammers springen massaal in de bres voor de oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. Naast het opzetten van verschillende initiatieven en hulpacties zijn er ook Amsterdammers die hun eigen woning of een deel daarvan als onderdak aanbieden.

''Dit is de ruimte die we aanbieden, aan deze kant heb je een extra douche, wasmachine en droger. Dit is de zolder. Het is nu nog een rommeltje, maar zoals je kunt zien staat er al een bed, een ledikant en een juniorbed, dus wat dat betreft zijn wij er klaar voor.'' Victoria Lakenman woont samen met haar man en drie jonge kinderen in Osdorp en ze hoefden er niet lang over na de denken om hun zolderruimte beschikbaar te stellen voor Oekraïners in nood. Ze plaatste een berichtje in de snelgroeiende Facebook-pagina 'Oekraïne vluchtelingen NL'. Vooralsnog is de slaapplek vrij, zodra het nodig is staat hun deur open.

Quote ''We hebben de ruimte, we kunnen zorgen voor verzorging, een douche, toilet, voeding, eigenlijk alle basisbenodigdheden'' victoria lakenman - biedt slaapplek aan

Over haar motivatie om deze hulp aan te bieden zegt Victoria: ''Het voelt gewoon goed. Je kunt zo weinig, we kunnen niet naar Oekraïne of Polen rijden om daar iets te gaan doen, maar dit kunnen we wel. We hebben de ruimte, we kunnen zorgen voor verzorging, een douche, toilet, voeding, eigenlijk alle basisbenodigdheden die mensen nodig hebben.''

Ook Timo Lassche en zijn vriendin stellen hun logeerkamer beschikbaar. Volgens hem het minste wat zij kunnen betekenen. ''Mensen die daar gewoon op die stations aanwezig zijn en zien dat de vader een vrouw met kind vaarwel zegt, niet wetende of ze elkaar nog terug gaan zien en in welke toestand. Het raakt ons echt en dat is gewoon een motivatie om de mensen die dat land wel uit kunnen vluchten te helpen waar mogelijk.''

Quote ''Met handen en voeten komen we er echt wel uit'' timo lassche - biedt slaapplek aan

Met mogelijke obstakels hebben zowel Timo als Victoria rekening gehouden, maar deze nemen ze graag voor lief. Een eventuele taalbarrière komt volgens Lassche ook wel goed, ''met handen en voeten komen we er echt wel uit.'' Ook Lakenman heeft nagedacht over de onzekerheden. ''Is er überhaupt een klik, hoelang gaat het duren - dat weet eigenlijk niemand. Dat zijn wel dingen die je in je achterhoofd houd, het is best een spannend gebeuren allemaal.'' Spannend of niet, de vluchtelingen zijn in ieder geval welkom. En hoelang, dat maakt niet eens zoveel uit. Victoria: ''Weken of een paar maanden is bij ons in ieder geval wel mogelijk zodat ze echt even kunnen landen en kunnen nadenken over een eventueel volgende stap.'' Ook Timo maakt zich daar geen zorgen over: ''Ik ga er wel vanuit dat het iets zal zijn dat maanden kan gaan duren.''